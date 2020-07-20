З'їзди на Шулвському мості перекриють - “малюватимуть” розмітку

З'їзди на Шулвському мості перекриють - “малюватимуть” розмітку

Укрінформ
У понеділок із 21:00 до 24:00 буде частково обмежений рух транспорту на з’їздах Шулявського шляхопроводу.

Про це з посиланням на КП«Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації

"Сьогодні, 20 липня, з 21:00 до 24:00 частково обмежать рух транспорту на з’їздах Шулявського шляхопроводу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією підприємства, тимчасове обмеження пов’язано з проведенням робіт з облаштування дорожньої розмітки.

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Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути аварійних ситуацій на дорозі.

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