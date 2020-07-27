Венедіктова представила нового прокурора Києва

Генпрокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури міста Києва нового керівника – Олега Кіпера.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

«У понеділок, 27 липня 2020 року, генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури міста Києва нового керівника – Олега Кіпера, який раніше обіймав посаду заступника прокурора м. Києва», - йдеться у повідомленні.

Венедіктова відзначила, що від нового керівника столичної прокуратури очікує ефективної та злагодженої роботи.

Зі свого боку Кіпер подякував за довіру та запевнив, що докладе максимум зусиль для ефективного виконання поставлених завдань.

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Олег Кіпер розпочав роботу в органах прокуратури у 2001 році. Обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури України, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступника начальника управління – начальника відділу Генеральної прокуратури України.

9 червня 2020 року наказом генпрокурора був призначений на посаду заступника прокурора Києва.

Фото: Офіс Генпрокурора