У Києві кількість випадків COVID-19 збільшилась на 70

На сьогодні в столиці вже 7690 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Telegram.

"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилась на 70 людей", - повідомив він.

Так, захворіли: 25 жінок віком від 22 до 63 років, 39 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв, 3 дівчинки від 6 до 9 років та 3 хлопчики від 3 до 8 років.

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Зокрема, найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 13. У Дарницькому – 12 та в Солом’янському районі — 9 випадків.

"Хвороба не відступає. Тому не нехтуйте правилами! Бережіть себе!", - наголосив він.

фото: Belga

Як повідомлялось, станом на 27 липня в Україні лабораторно підтверджені 65 656 випадків COVID-19, за добу — 807 нових.