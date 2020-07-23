Кличко просить СБУ та поліцію посилити заходи безпеки у Києві

Мер Києва Віталій Кличко закликає правоохоронні органи, зокрема Службу безпеки та поліцію, посилити заходи безпеки в столиці.

Про це він наголосив на початку засідання Київської міської ради у четвер, повідомляє пресслужба мера.

"Одним з найважливіших питань сьогодні є безпека в місті. Ви бачите, що відбувається, особливо останніми днями, - і в країні, і в столиці. У нас щодня повідомлення про десятки замінувань. І не всі з них, на жаль, виявляються хибними. Підпали. Ситуацію в країні і в місті намагаються дестабілізувати, посіяти паніку серед людей... І я звертаюся до правоохоронних органів, зокрема до СБУ та поліції, посилити заходи безпеки в столиці", - сказав він.

За його словами, це і патрулювання в місті, забезпечення правопорядку, більш ефективна робота із виявлення та упередження можливих загроз. А також - затримання та притягнення до відповідальності злочинців.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні у Києві вибухотехніки перевіряли залізничний вокзал та площу Космонавтів через валізи, які помітили громадяни.

Зранку в четвер у Деснянському районі Києва тимчасово обмежено рух вулицею Кіото через невідомий пакет на зупинці громадського транспорту.