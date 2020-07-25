У центрі Києва двоє іноземних студентів отримали вогнепальні поранення

У Києві, в центральному Печерському районі, двох 20-річних студентів-іноземців напередодні увечері легко поранено з вгнепальної зброї.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні вночі о 2:30 до поліції Києва надійшло повідомлення лікаря, що до медичного закладу звернулося двоє іноземців з вогнепальними пораненнями нижніх кінцівок. У ході відпрацювання цієї інформації поліцейські встановили, що потерпілі отримали поранення о 21:30 на вул. Коновальця, що в Печерському районі столиці", - йдеться в плвідомленні.

Як зазначається, під час конфлікту невідомий кілька разів з вогнепальної зброї вистрілив у бік чоловіків, в результаті чого двоє 20-річних студентів отримали незначні поранення ніг.

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Згодом студенти самостійно звернулися до лікарняного закладу. Проте один з них відмовився від надання йому медичної допомоги. Від написання будь-яких офіційних заяв потерпілі також відмовилися, інформують в поліції.

На місці вчинення злочину поліцейські провели ряд першочергових слідчих дій. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини скоєного та осіб, причетних до цього.

Зібрані відомості за цим фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчим відділом Печерського управління поліції відкрито два кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.