У Бердянську затримали чоловіка, який відкрив стрілянину по дітях, що гуляли на дитячому майданчику.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП в Запорізькій області.

"Співробітники поліції встановили, що чоловіку, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, не сподобалось, що діти кричать на дитячому майданчику і він вирішив їх налякати: почав стріляти в бік неповнолітніх з травматичного пістолета. Зловмисник у минулому учасник АТО. Попередньо встановлено, що зброю і боєприпаси він привіз з зони проведення операції Об’єднаних сил", - розповів т.в.о. начальника відділу кримінальної поліції Бердянського відділу поліції Володимир Верховський.

За місцем мешкання чоловіка, 1972 року народження, правоохоронці вилучили пістолет-кулемет «МП 40», стартовий пістолет «Берета», 230 патронів калібру 7х62, 630 патронів калібру 5х45, 5 сигнальних ракет, 4 гранати РГД-5, 4 підствольні снаряди, протипіхотну та сигнальну міни, 2 гранати світлошумової та димової дії.

У Бердянську колишній військовий з вікна стріляв по дітях

Наразі все вилучене направлено на проведення експертизи до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Працівниками поліції затримали порушника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За результатами проведеного обшуку слідчим відкриті кримінальні провадження ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція за статтями передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.