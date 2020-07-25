У Києві – 129 нових випадків коронавірусу

У Києві станом на ранок 25 липня зафіксовано 7 525 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, із них 129 – упродовж минулої доби.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, упродовж останньої доби захворіли 68 жінок віком від 21 до 77 років, 4 дівчинки від 1 року до 17, а також 53 чоловіка віком від 21 до 68 рокiв та 4 хлопчики від 6 до 15 років.

До столичних лікарень госпіталізували 19 пацієнтів, а решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу видужала 81 особа, а всього коронавірус подолали 2 748 киян.

Як повідомлялося, в Україні впродовж доби зафіксували 1 106 нових випадків COVID-19, що стало рекордом із захворюваності за останній місяць. Всього в країні 63 929 інфікованих.