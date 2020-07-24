У Києві родини загиблих учасників АТО отримають додаткові пільги
Відповідне рішення ухвалили депутати Київської міської ради під час пленарного засідання, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Зокрема, як йдеться в повідомленні, цим рішенням затверджується: щомісячна адресна матеріальна допомога для членів сімей загиблих, непрацездатним батькам, дружинам (чоловікам), повнолітнім дітям, які мають інвалідність; надання коштів на придбання лікарських засобів для членів сімей загиблих; компенсація за лікування членів сімей загиблих; додаткова пільга щодо навчання дітей учасників АТО та членів сімей загиблих у закладах позашкільної освіти м. Києва.
Також спрощується система надання додаткових пільг і гарантій для учасників АТО та членів їхніх родин, поінформували в КМДА.
Однак у держадміністрації наразі не уточнили розмір матеріальної допомоги для членів сімей загиблих в АТО.
Як повідомлялося, у Києві на сьогодні 398 родин військових, які загинули в АТО.