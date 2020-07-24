У Києві родини загиблих учасників АТО отримають додаткові пільги

У столицям для учасників антитерористичної операції на сході України та родин загиблих військовослужбовців передбачили додаткові пільги.

Відповідне рішення ухвалили депутати Київської міської ради під час пленарного засідання, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, цим рішенням затверджується: щомісячна адресна матеріальна допомога для членів сімей загиблих, непрацездатним батькам, дружинам (чоловікам), повнолітнім дітям, які мають інвалідність; надання коштів на придбання лікарських засобів для членів сімей загиблих; компенсація за лікування членів сімей загиблих; додаткова пільга щодо навчання дітей учасників АТО та членів сімей загиблих у закладах позашкільної освіти м. Києва.

Також спрощується система надання додаткових пільг і гарантій для учасників АТО та членів їхніх родин, поінформували в КМДА.

Однак у держадміністрації наразі не уточнили розмір матеріальної допомоги для членів сімей загиблих в АТО.

Як повідомлялося, у Києві на сьогодні 398 родин військових, які загинули в АТО.