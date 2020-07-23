Київрада звільнила об'єкти "Укрбуду" від пайової участі

Київрада ухвалила рішення про звільнення від пайової участі об’єктів «Укрбуду», що дозволить «Київміськбуду» взятися за добудову ще шести об’єктів, у яких своє житло отримають тисячі людей.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Я розумію, що таке рішення щодо «Укрбуду» – не оптимальне. Але ми повинні його ухвалити. Бо потрібно допомогти ошуканим людям. Тим паче, що пайова участь за кілька місяців буде скасована для всіх забудовників по всій Україні», – наголосив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що парламент має терміново розглянути низку законопроєктів, які б унеможливили подібні ситуації із недобросовісними забудовниками.

Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня 2019 року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яке входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд", заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах. За підрахунками генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди, в недобудованих будинках придбали житло близько 13 тис. осіб.

12 грудня 2019 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що недобудовану нерухомість компанії Укрбуд завершить Київміськбуд.

Пізніше стало відомо, що Київміськбуд прийняв на баланс 5 об'єктів Укрбуду і розпочав роботи на них. Тоді в компанії заявили, що не можуть взяти на баланс та розпочати роботи на інших об'єктах Укрбуду у зв'язку з тим, що не можуть отримати необхідні дозволи та документи від органів державної влади.

У червні 2020 року інвестори житлових комплексів Укрбуду провели масштабні акції у Києві з вимогою до влади втрутитись у ситуацію та вирішити питання з передачею об'єктів на баланс Київміськбуду. Після цього Кабінет міністрів підтримав розпорядження, відповідно до якого Міністерство оборони України спільно з Міністерством юстиції України мають розробити проєкт правочину для укладання необхідних угод, що дасть змогу завершити будівництво об’єктів Укрбуду.

Наразі Київміськбуд прийняв на баланс 11 недобудованих житлових комплексів будівельної корпорації Укрбуд та поновив будівельні роботи на них.