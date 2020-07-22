Киїміськбуд взяв на баланс ще шість об'єктів Укрбуду

Холдингова компанія «Київміськбуд» прийняла ще 6 недобудованих житлових комплексів корпорації «Укрбуд»: «Кирилівський гай», «Гвардійський», Freedом, Lake house, Twin house та Urban park.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Холдингова компанія «Київміськбуд» прийняла чергові 6 об’єктів корпорації «Укрбуд». Це житлові комплекси «Кирилівський гай», «Гвардійський», «Freedом», «Lake house», «Twin house», «Urban park", - йдеться у повідомленні.

За словами голови правління – президента «Київміськбуду» Ігоря Кушніра, найближчим часом планується прийняти всі об’єкти. Він додав, що Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) вже почала вводити в експлуатацію деякі об'єкти.

«Сьогодні «Київміськбуд» підписав документи на прийняття ще 6 комплексів «Укрбуду». У цього процесу непроста передісторія. Спочатку, коли ми погоджувалися добудовувати, було розуміння, що і як робити. Але я не думав, що ми зіткнемося з такою великою кількістю перешкод: починаючи від замовників будівництва і закінчуючи причетними державними структурами. Через це час прийняття дещо затягнувся. На сьогоднішній день по більшій частини комплексів, які приймає «Київміськбуд», документи на фінальних стадіях", - сказав Кушнір.

Він зауважив, що також в компанії очікують позитивного рішення від Київради у питанні скасування пайових внесків, що істотно знизить фінансове навантаження.

"Окремо хочу сказати з приводу фонду фінансування будівництва та замовників деяких комплексів. «Київміськбуд» завжди готовий підставити плече і прийти на допомогу в питаннях добудови. Але без згоди і підпису вищевказаних, компанія не може законно прийняти об’єкти. Два ЖК ФФБ і замовники вирішили добудовувати самостійно. Це їх вибір і їм нести відповідальність перед тисячами інвесторів», – підкреслив керівник компанії.

За його словами, Київміськбуду також налагодив співпрацю з Міністерством оборони, на землях якого повинні будуватися 3 великих комплекси, проте щодо ЖК Art house наразі залишається складна ситуація.

«Ми працюємо з Міністерством у частині підписання договорів. Є повне взаєморозуміння і конструктивна робота. Уже підписано основний договір по ЖК «Urban Park», узгоджені з Міністерством умови угоди по ЖК «Оберіг-2». До остаточної передачі об’єктів необхідне виконання кількох технічних моментів, думаю, це не займе багато часу. Розуміючи, що цей процес запущений, ми приймаємо сьогоднішні 6 комплексів. В цілому, я сподіваюся, що найближчим часом нам вдасться фіналізувати етап передачі і прийняти всі заявлені об’єкти», – зазначив Кушнір.

Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня 2019 року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яке входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд", заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах. За підрахунками генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди, в недобудованих будинках придбали житло близько 13 тис. осіб.

12 грудня 2019 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що недобудовану нерухомість компанії Укрбуд завершить Київміськбуд.

Пізніше стало відомо, що Київміськбуд прийняв на баланс 5 об'єктів Укрбуду і розпочав роботи на них. Тоді в компанії заявили, що не можуть взяти на баланс та розпочати роботи на інших об'єктах Укрбуду у зв'язку з тим, що не можуть отримати необхідні дозволи та документи від органів державної влади.

У червні 2020 року інвестори житлових комплексів Укрбуду провели масштабні акції у Києві з вимогою до влади втрутитись у ситуацію та вирішити питання з передачею об'єктів на баланс Київміськбуду. Після цього Кабінет міністрів підтримав розпорядження, відповідно до якого Міністерство оборони України спільно з Міністерством юстиції України мають розробити проєкт правочину для укладання необхідних угод, що дасть змогу завершити будівництво об’єктів Укрбуду.

Наразі Київміськбуд прийняв на баланс 11 недобудованих житлових комплексів будівельної корпорації Укрбуд та поновив будівельні роботи на них.