В уряді пообіцяли проєкт угод для добудови об'єктів Укрбуду

Міністерство оборони спільно з Міністерством юстиції протягом двох тижнів розроблять проєкт правочину для укладання необхідних угод для добудови об'єктів будівельної корпорації "Укрбуд".

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні Кабмін підтримав проєкт розпорядження, який дає старт процесу розв’язання цієї проблеми. Протягом двох тижнів Міноборони спільно з Мін’юстом мають розробити проєкт правочину для укладання необхідних угод, що дасть змогу завершити будівництво об’єктів Укрбуду та захистить майнові права інвесторів", - написав Шмигаль.

Він додав, що уряд у понеділок, 15 червня, провів зустріч з ініціативною групою інвесторів житлових комплексів корпорації "Укрбуд", де обговорювалися шляхи врегулювання питання добудови об’єктів.

Як повідомлялося, 15 червня інвестори будівельної корпорації "Укрбуд" провели під будівлею Офісу Президента та Будинком уряду акцію, вимагаючи поновити будівництво житлових комплексів.

На початку грудня 2019 року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яке входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд", заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах. За підрахунками генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди, в недобудованих будинках придбали житло близько 13 тис. осіб.

12 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський у телеефірі заявив, що недобудовану нерухомість компанії "Укрбуд" завершить Київміськбуд. Наразі Київміськбуд прийняв на баланс п’ять недобудованих житлових комплексів будівельної корпорації Укрбуд та поновив будівельні роботи на них. В Київміськбуді заявляють, що компанія не може взяти на баланс та розпочати роботи на інших об'єктах Укрбуду у зв'язку з тим, що не може отримати необхідні дозволи та документи від органів державної влади.

Читайте також: Урядовці обговорили з інвесторами проблеми Укрбуду

Президент під час прескоференції 20 травня заявив, що міський голова Києва Віталій Кличко має підключитися до вирішення питання добудови об'єктів компанії "Укрбуд".

Пізніше Кличко заявив, що стосовно недобудов Укрбуду є три питання, і вони не входять у компетенцію міської влади Києва.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції 11 червня наголосив, що уряд контролює ситуацію з Укрбудом.