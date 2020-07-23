У Києві за добу - 112 нових випадків коронавірусу

У Києві за минулу добу підтверджено 112 нових випадків COVID-19.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

"Кількість киян, у яких за минулу добу виявили коронавірус, зросла ще на 112 людей", - повідомив Кличко.

За його словами, на сьогодні в столиці вже 7278 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 25 людей. Всього коронавірус подолали 2546 мешканців столиці.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня у Києві було підтверджено за добу 132 випадки коронавірусу.

Станом на 23 липня в Україні лабораторно підтверджено 61 851 випадок COVID-19, за добу - 856.