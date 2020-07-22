Столична поліція за день отримала чотири повідомлення про підозрілі пакунки

Столична поліція упродовж дня отримала і відпрацювала чотири повідомлення про підозрілі пакунки - вибухівки в них не виявлено.

Про це поінформував начальник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зокрема, як зазначив Крищенко, містяни з розумінням віднеслися до закликів поліції щодо негайного інформування правоохоронних органів про підозрілі пакунки, і лише сьогодні упродовж дня фахівці вибухотехнічної служби відпрацювали чотири відповідні виклики.

«У всіх залишених без нагляду валізах жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено, але ми вдячні мешканцям міста за свідоме ставлення до безпеки, а тому закликаємо і надалі негайно інформувати поліцію про такі підозрілі речі. Ще раз наголошуємо, що категорично заборонено торкатися невстановлених предметів, розглядати чи самостійно їх розгортати. При цьому слід зберігати спокій та рівновагу, не провокувати паніку і негайно телефонувати на 102», - додав Крищенко.

У відомстві також нагадали, що раніше столична поліція посилила заходи безпеки у місті - правоохоронці патрулюють вулиці міста, місця масового скупчення громадян, ринки, транспортні розв’язки, станції метро, вокзали.

Як повідомлялося, у середу закривали для пасажирів станцію метро «Вокзальна» через виявлення біля неї підозрілої валізи.

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Водночас напередодні у Києві вибухотехніки знешкодили два саморобні вибухові пристрої на ринку "Мінський".