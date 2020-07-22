У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу валізу

Станцію метро «Вокзальна» зачинено на вхід та вихід.

Про це повідомляє КП «Київський метрополітен» у Facebook.

«Правоохоронці проводять перевірку. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки», - йдеться в повідомленні.

Причини закриття станції метрополітен не уточнює, однак ЗМІ повідомляють, що «поблизу зі станцією метро «Вокзальна» знайшли ще одну підозрілу валізу. Проводиться евакуація».

Як повідомлялося, напередодні у Києві вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку «Мінський».