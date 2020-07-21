У Києві - 73 нових випадки COVID-19

Станом на 21 липня в Києві зафіксовано 73 нових випадки захворювання на COVID-19, загалом за весь час пандемії в столиці лабораторно підтверджено 7034 випадки COVID-19.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі київського міського голови Віталія Кличка.

"Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збiльшилась іще на 73 людини. На сьогодні в столиці вже 7034 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед хворих 27 жінок віком від 19 до 68 років, 38 чоловiкiв віком від 18 до 60 років, 5 дівчаток від 2 до 7 років і 3 хлопчики від 4 до 8 років.

Захворіли, зокрема, і троє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 3 пацієнтів.

Одужали за минулу добу 68 киян. Усього коронавірус подолали 2455 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Голосіївському, Дарницькому та в Шевченківському районах - по 10 випадків у кожному.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 липня лабораторно підтверджено 60 166 випадків COVID-19, з них за добу – 673.