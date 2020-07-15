Кличко перевірив, як лікують COVID-19 у Києві

Київський міський голова Віталій Кличко відвідав міську клінічну лікарню № 3 та Київський міський центр нефрології та діалізу, де лікують і хворих на COVID-19.

Також Кличко оприлюднив відео із медзакладу, повідомляє пресслужба КМДА.

«Ми продовжуємо оновлювати відділення у столичних лікарнях та оснащувати їх сучасним обладнанням. Вчора я, наприклад, відвідав міську клінічну лікарню № 3. Там із 2018 року ми зробили капремонт будівлі головного корпусу, термосанацію приміщення, замінили вікна та покрівлю. Перевірив, як сьогодні ремонтують приймальне відділення та деякі інші. Я також відвідав Київський центр нефрології та діалізу, що поруч із лікарнею. Там надають спеціалізовану медичну допомогу дорослим та дітям», – сказав Кличко.

Він зазначив, що у Київському центрі нефрології та діалізу на обліку більше пів тисячі осіб, які потребують проведення гемодіалізу. Кличко додав, що в центрі лікують і хворих з нирковою недостатністю, що інфіковані коронавірусом.

«Від початку пандемії у закладі лікувалися 36 таких пацієнтів. Сьогодні в стаціонарі – двоє хворих на коронавірус. Я їх провідав. Також у центрі створили спеціальну бригаду лікарів, що виїжджає до хворих на коронавірус, які потребують діалізу, в інфекційні відділення лікарень першої хвилі», – сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 липня в Україні лабораторно підтверджені 55 607 випадків COVID-19, з них за добу - 836.

Фото: КМДА