У столиці обмежать рух Новокостянтинівською вулицею

Протягом двох днів з 20 години в Києві буде частково обмежено рух по вул. Новокостянтинівська.

Про це з посиланням на КК «Київавтодор» інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Із 20:00 21 липня до 12:00 22 липня і з 20:00 22 липня до 12:00 23 липня шляхопроводом на вул. Новокостянтинівській частково обмежать рух транспорту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на шляхопроводі розпочинається поточний ремонт. Оновлюватимуть покриття у крайніх правих смугах. Основні роботи виконуватимуть уночі, щоб менше впливати на трафік.

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В КМДА нагадали, що про обмеження руху і ремонти столичних шляхів можна дізнатися у телеграм-каналі «Київ Трафік».