У Києві почали асфальтувати Шулявський міст

На Шулявському шляхопроводі у Києві розпочали масштабне асфальтування.

Про це повідомив 18 липня мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

"На Шулявському шляхопроводі розпочали масштабне асфальтування. Основні роботи дорожники здійснюють у вихідні, щоб створювати менше незручностей для мешканців столиці", - повідомив Кличко.

За його словами, окрім вкладання верхніх шарів асфальту на шляхопроводі, біля з’їздів з нього перекладають інженерні мережі, монтують нові опори освітлення, приводять до ладу підземний пішохідний перехід.

Також буде здійснений благоустрій прилеглої території, додав мер Києва.

Як повідомляв Укрінформ, у зв’язку з укладанням верхніх шарів асфальтобетонного покриття на з’їздах Шулявського шляхопроводу з 17 липня передбачено часткове обмеження руху: на з’їзді з проспекту Перемоги на вул. Довженка – із 09:00 17 липня до 07:00 20 липня; на з’їзді з вул.Вадима Гетьмана на просп. Перемоги – із 15:00 17 липня до 07:00 20 липня.