У Києві на з’їздах Шулявського мосту обмежать рух транспорту

У Києві з 17 до 20 липня на з’їздах Шулявського шляхопроводу частково обмежать рух транспорту.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У зв’язку з укладанням верхніх шарів асфальтобетонного покриття на з’їздах Шулявського шляхопроводу передбачено часткове обмеження руху транспорту на з’їздах", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що рух обмежать: на з’їзді з проспекту Перемоги на вул. Довженка – із 09:00 17 липня до 07:00 20 липня; на з’їзді з вул.Вадима Гетьмана на просп. Перемоги – із 15:00 17 липня до 07:00 20 липня.