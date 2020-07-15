У Києві хочуть побудувати обхідну залізницю

Проєкт Генерального плану міста Києва передбачив заходи із розвитку столичного вузла залізничного транспорту.

Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на комунальну організацію «Київгенплан».

"У проєкті Генерального плану міста Києва запропоновано спорудити зовнішній залізничний обхід від Ніжинського до Коростенського напрямків для пропуску транзитних вантажних потоків, якими нині перенасичений столичний вузол залізничного транспорту", - йдеться у повідомленні.

Крім того, серед основних заходів розвитку залізничного вузла намічено: будівництво залізничної розв’язки в різних рівнях у районі зупинного пункту Лівий Берег; спорудження додаткових головних колій на ділянках: Київ-Деміївський – Дарниця, Жуляни – Глеваха, Київ – Миронівка; закриття 66 малодіяльних під’їзних колій на 10-ти вантажних станціях; створення трьох транспортно-складських комплексів: у районі с. Кожухівка Васильківського району, с. Калинівка Броварського району, м. Українка в комплексі з новими вантажними районами річкового порту.

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Також заплановане закриття вантажних станцій і дворів «Київ-Товарний», «Київ-Дніпровський», вантажного двору «Київ-Почайна», вантажної роботи на ст. «Київ-Пасажирський», сортувальної роботи на ст. «Дарниця».