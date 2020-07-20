У зв'язку з візитом президента Швейцарії у Києві можуть частково обмежити рух - УДО

До України з державним візитом приїжджає федеральний президент Швейцарії Симонетта Соммаруга, у зв’язку з цим можливі обмеження дорожнього руху в Києві.

Про це у Facebook інформує Управління державної охорони.

«З 20 до 23 липня у зв’язку з державним візитом в Україну президентки Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на ділянках окремих вулиць міста Києва у Дарницькому, Печерському, Шевченківському, Подільському, Дніпровському районах, а також на Бориспільському шосе», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до законодавства, главам іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона.

В УДО також нагадують, що військовослужбовці Управління спільно з відповідними підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або забороняти під час здійснення охоронних заходів рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом, не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх.

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Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського Україну з державним візитом відвідає президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Очікується, що в межах візиту Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.