Мер Кличко "благословив" сина на своє місце
Фото
Укрінформ
Старший син Київського міського голови Віталія Кличка висловив намір іти в мери столиці.
Про це Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.
"Старший син Єгор зробив мені подарунок на День народження. Сказав, що йде в мери Києва! Благословив його, звичайно :)))", - йдеться у дописі.
Як повідомляв Укрінформ, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.
Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.
Фото: Facebook Віталія Кличка