Мер Кличко "благословив" сина на своє місце

Старший син Київського міського голови Віталія Кличка висловив намір іти в мери столиці.

Про це Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Старший син Єгор зробив мені подарунок на День народження. Сказав, що йде в мери Києва! Благословив його, звичайно :)))", - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Читайте також: Бахматов тимчасово йде з посади радника Кличка

Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Фото: Facebook Віталія Кличка