Бахматов тимчасово йде з посади радника Кличка

Бахматов тимчасово йде з посади радника Кличка

Укрінформ
Радник міського голови та очільник Офісу Трансформації Максим Бахматов тимчасово йде з КМДА.

Про це він повідомив у Facebook.

"Я та Офіс Трансформації тимчасово виходимо з КМДА... Тут почалась турбулентність, проте не управлінська, де я почуваюсь як риба в воді, а політична. Така турбулентність, на мою думку, завжди токсична і несумісна з ефективним управлінням. Вкрай складно керувати процесами, усі учасники якого мають на меті за будь-яку ціну не брати на себе жодної відповідальності і зобов’язань, а в період турбулентності стає не просто складно, а більш нагадує сакральну жертву богу Ра", - написав Бахматов.

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Він зазначив, що Офіс Трансформації продовжить працювати і розвиватись. "Наразі, як своєрідний Think Tank, аналітичний центр, місце накопичення знань і досвіду з управління містом. Важка бригада, яка готова буде увірватись і трансформувати будь-що і будь-коли", - написав Бахматов.

Максим Бахматов з 20-го вересня 2019-го року був призначений радником Київського міського голови зі стратегічних питань, інвестиційних питань, діджиталізації, інформаційних технологій, транспортної інфраструктури, архітектури та містобудування (на громадських засадах).

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