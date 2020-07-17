У Києві група чоловіків, серед яких був поліціянт, побила журналіста

Увечері 16 липня в Києві на проспекті Свободи група чоловіків, серед яких був працівник поліції, побила журналіста.

За фактом інциденту призначено службову перевірку, повідомляє пресслужба столичної поліції.

Повідомляється, що бійка між компанією і представником ЗМІ сталася близько 19:00. На місце інциденту направили екіпаж патрульної поліції.

"Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці встановили, що між заявником та компанією чоловіків стався конфлікт, під час якого один із них ударив представника ЗМІ. Потерпілий звернувся до Подільського управління поліції із заявою, зареєстрованою відповідно до вимог чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що керівник столичної поліції Андрій Крищенко призначив службову перевірку, оскільки один з учасників бійки є працівником правоохоронних органів.

"За цим фактом призначено службову перевірку. На час її проведення поліціянта відсторонили від виконання службових обов'язків", - повідомляють в поліції.

Нагадаємо: за останні 6 місяців зафіксовано 40 випадків фізичної агресії проти журналістів. Україна посідає 96-те місце зі 180 країн відповідно до Світового індексу свободи преси 2020 року.