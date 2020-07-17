Ще п'ять постраждалих від вибуху на Позняках сімей отримали квартири

Ще 5 родин, які постраждали через вибух в багатоповерхівці по вулиці Соломії Крушельницької у Києві, отримали квартири.

Про це у Facebook написала народний депутат від партії «Слуга народу» Леся Забуранна.

"Найголовніше - ще п’ять родин отримали квартири у ЖК «DneprovSky»! Люди вже у найближчі дні почнуть оформлювати право власності на домівки", - повідомила вона.

За її словами, у приміщенні Дарницької РДА у четвер відбулася чергова зустріч з сім’ями, що постраждали внаслідок цього вибуху.

"На жаль, особисто не змогла долучитися через насичений порядок денний у парламенті, але мої помічники Наталія Подгорна, Вожол Олена та Чимош Катерина поспілкувалися з постраждалими, повідомили про плани щодо виділення квартир", - зазначила народний депутат.

Забуранна уточнила, що найближчим часом всім сім’ям будуть видані сертифікати на нові квартири.

Вона уточнила, що серед обов’язкових вимог – те, що будинки повинні бути здані в експлуатацію, повністю відповідати розміру площі та кількості кімнат, які були втрачені.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі Києва по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинуло п'ятеро людей, ще п’ять були травмовані.

56 мешканців будинку, де стався вибух, тимчасово переселили в інтернат на Харківському шосе.