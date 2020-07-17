Напад на слідчого СБУ: підозру оголосили двом особам

У Києві повідомлено про підозру двом зловмисникам, які 14 липня напали на співробітника СБУ з метою пограбування та завдали йому смертельне тілесне ушкодження.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

“За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 5 повідомлено про підозру двом особам, причетним до вчинення розбійного нападу на співробітника СБУ та нанесення йому тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до настання смерті (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 14 липня 2020 року приблизно о 23 годині 30 хвилин, перебуваючи на вул. Йорданській, підозрювані помітили потерпілого та напали на нього з метою заволодіння його майном.

Один із зловмисників завдав чоловіку удар в голову, після чого нападники заволоділи його особистими речами, а саме мобільними телефонами, банківською карткою, сумкою та документами, і зникли з місця скоєння злочину. Тіло потерпілого без ознак життя знайшли перехожі.

За результатами проведених комплексних заходів правоохоронцям вдалося встановити осіб, причетних до вчинення цього злочину, та затримати їх.

Ними виявилися двоє чоловіків 1990 та 1997 р.н., які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності: один з них наразі є обвинуваченим у кримінальному провадженні, що перебуває на розгляді в Оболонському районному суді столиці, а інший раніше засуджений за умисне тяжке тілесне ушкодження.

У ході огляду за місцем мешкання затриманих вилучено банківську картку потерпілого, його документи та сумку. Також встановлено особу, якій зловмисники збули мобільні телефони загиблого. Вказані речові докази вилучено.

Крім того, у ході обстеження прилеглої до місця події території вилучено ймовірне знаряддя злочину.

Наразі до суду підготовлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Оболонського управління поліції ГУ НП в м. Києві.