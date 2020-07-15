У Києві знайшли тіло слідчого СБУ в особливо важливих справах - поліція

У Києві вночі по вулиці Іорданській знайшли тіло чоловіка, при якому знаходилося посвідчення співробітника СБУ.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила пресофіцер Оболонського районного управління поліції Києва Діана Шутько.

«Було виявлено тіло чоловіка, і при ньому знаходилося посвідчення співробітника СБУ. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Явних ознак насильницької смерті не було», - сказала Шутько.

За її словами, за фактом було відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ (умисне вбивство).

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Києві вночі знайшли тіло чоловіка, якого звали Роман Закладний, і що він був слідчим у особливо важливих справах СБУ і займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов’язаних із державною зрадою та подіями на сході України.