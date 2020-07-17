У Києві до початку серпня частково обмежать рух вулицею Дегтярівською

У столиці з 18 липня до 8 серпня по вулиці Дегтярівській частково обмежать рух транспорту.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Дорожники розпочинають середній ремонт вулиці Дегтярівської. Покриття оновлюватимуть на ділянці між вул. В. Макуха та розв’язкою на перетині з вул. О. Теліги та О. Довженка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цими вихідними розпочинають знімати старий асфальт. Під час робіт рух буде частково обмежено.