Алею Героїв Крут у Києві частково перекриють - мінятимуть асфальт

На Алеї Героїв Крут у неділю до 21:00 частково обмежать рух через укладання нового асфальту.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва з посиланням на "Київавтодор".

"Сьогодні, 12 липня, на Алеї Героїв Крут частково обмежать рух до 21:00. Про це повідомили у КК «Київавтодор». На Алеї Героїв Крут триває середній ремонт покриття. Дорожники впродовж дня вкладатимуть новий асфальт, роботи виконуватимуть по всій довжині алеї", - ідеться у повідомленні.

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Зазначається, що роботи виконають за сприятливих погодних умов. Під час робіт рух буде частково обмежено. КК "Київавтодор" перепрошує за незручності.