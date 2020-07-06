Вулицю Братиславську частково перекриють до 1 серпня
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Укрінформ
На шляхопроводі на вулиці Братиславській частково обмежено рух транспорту до 1 серпня.
Про це повідомили у КК «Київавтодор».
"Зокрема, на шляхопроводі на перетині вулиць Братиславської та Шолом-Алейхема розпочався наступний етап ремонту деформаційних швів і бетонних конструкцій", - йдеться у повідомленні.
Під час робіт рух частково обмежено – дорожники працюють на одній смузі.
КК «Київавтодор» перепрошує за незручності.
Фото: uk.wikipedia.org