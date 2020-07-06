Кличко сказав, коли завершать ремонт розв’язки біля Північного мосту

До 10 серпня в столиці панують повністю відновити рух розв’язкою на перетині проспектів Степана Бандери і Героїв Сталінграда.

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє пресслужба міської влади.

«Багато незручностей виникло через ремонт біля Північного мосту. Там триває асфальтування розв’язки на перетині проспектів Степана Бандери і Героїв Сталінграда. Протягом найближчих кількох днів там повинні облаштувати три шари асфальту. До 10 серпня рух розв’язкою плануємо повністю відновити», - поінформував Кличко.

Він також показав відео про те, як триває ремонт цієї розв’язки, а також - оновлення частини вулиці Івана Франка. Його планують завершити за два тижні.

"Це історичний центр міста і ми його поступово оновлюємо", - підкреслив мер.

Він повідомив, що розпочали роботи ще на одній важливій транспортній артерії – на Південному мосту. Там оновлюють дорожнє покриття та приведуть до ладу тротуари. Ці роботи виконуватимуть переважно в нічний час. Завершити їх планують до 30 серпня.

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«Ви знаєте, що в спадок, крім розбитих доріг, нам дісталися і аварійні мости та шляхопроводи. Таких сьогодні в місті - майже 70. Деякі з них не бачили ремонту із часу побудови. А це – 50-60 років. Згадайте, в якому стані був міст через Русанівську протоку. Якими «втомленими» були шляхопроводи через вулицю Богатирську. Шулявський міст. Сьогодні, також практично наново, ми будуємо Борщагівський шляхопровід. Давайте не забувати, що навантаження на київські мости надто велике. І майже весь транзитний транспорт, що їде з лівого на правий берег і навпаки, прямує через Київ. Найближчий міст через Дніпро, через який може їхати вантажний транспорт – за 300 км на південь від Києва. І той – теж в аварійному стані", - наголосив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві триває капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. Востаннє цей шляхопровід капітально ремонтували в 1965 році.