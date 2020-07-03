У Миколаєві сам собою піднявся розвідний міст і зупинив транспорт

У Миколаєві сам собою піднявся розвідний міст і зупинив транспорт

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Укрінформ
У Миколаєві сьогодні вранці самочинно піднялася частина розвідного Інгульського мосту, зупинивши рух транспорту.

Причиною цього, за словами міського голови Олександра Сєнкевича, стали дорожні роботи, повідомляє пресслужба Миколаївської міськради.

"Надзвичайна ситуація виникла через ремонтні роботи на цьому об’єкті. На замовлення Служби автомобільних доріг в Миколаївській області на мосту було зняте асфальтне покриття без встановлення противаги, що унеможливила б його саморозведення. Ці роботи проводились без попередніх консультацій з працівниками КП «ЕЛУ Автодоріг», які могли б попередити виникнення такої ситуації", - зазначив Сєнкевич.

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Мер висловив сподівання, що САД якомога швидше закінчить ремонт дорожного покриття на мосту, ліквідувавши аварійність. А тимчасом КП «ЕЛУ Автодоріг» встановлює противагу на мосту для безпечного проїзду транспорту.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, в п'ятницю, близько 5 години ранку розвідна частина мосту через Інгул в Миколаєві піднялася на три метри, зупинивши рух транспорту.

Інгульський міст із розвідною частиною призначений для пропуску кораблів і суден, побудованих і ремонтованих на Миколаївському суднобудівному заводі.

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