У Миколаєві сам собою піднявся розвідний міст і зупинив транспорт

У Миколаєві сьогодні вранці самочинно піднялася частина розвідного Інгульського мосту, зупинивши рух транспорту.

Причиною цього, за словами міського голови Олександра Сєнкевича, стали дорожні роботи, повідомляє пресслужба Миколаївської міськради.

Рано вранці у Миколаєві самовільно піднявся розводний міст, утворивши несподіваний для цієї години корок. Згодом його опустили, спочатку відновивши перехід пасажирів, а потім і транспорту. 29 червня на мосту розпочався ремонт дороги, зняли асфальт.

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Фото Facebook Andrey Dronov pic.twitter.com/XDShdsdUX2 — Громадське радіо (@HromadskeRadio) July 3, 2020

"Надзвичайна ситуація виникла через ремонтні роботи на цьому об’єкті. На замовлення Служби автомобільних доріг в Миколаївській області на мосту було зняте асфальтне покриття без встановлення противаги, що унеможливила б його саморозведення. Ці роботи проводились без попередніх консультацій з працівниками КП «ЕЛУ Автодоріг», які могли б попередити виникнення такої ситуації", - зазначив Сєнкевич.

Мер висловив сподівання, що САД якомога швидше закінчить ремонт дорожного покриття на мосту, ліквідувавши аварійність. А тимчасом КП «ЕЛУ Автодоріг» встановлює противагу на мосту для безпечного проїзду транспорту.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, в п'ятницю, близько 5 години ранку розвідна частина мосту через Інгул в Миколаєві піднялася на три метри, зупинивши рух транспорту.

Інгульський міст із розвідною частиною призначений для пропуску кораблів і суден, побудованих і ремонтованих на Миколаївському суднобудівному заводі.