Конфлікт на Русанівських садах: Кличко розповів, як виплачують компенсації

Власники 222 дачних ділянок на Русанівських садах, де відбувається будівництво частини Подільсько-Воскресенського мостового переходу, вже отримали компенсації за вилучене майно.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вирішення конфлікту з мешканцями Русанівських садів триває. Вилученню підлягає 251 земельна ділянка. Це ті, що проходять вздовж траси будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. Місто діє виключно в правовому полі. Нещодавно в судовому порядку було вирішене питання щодо ще трьох таких ділянок. Люди отримали за них грошову компенсацію. Загалом вже за 222 ділянки мешканці отримали квартири, інші земельні ділянки або грошову компенсацію", - сказав Кличко.

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Він також закликав мешканців Русанівських садів, дачі яких не підпадають під знесення, припинити чинити спротив будівництву вкрай важливого об'єкта для транспортної інфраструктури міста.

Кличко зазначив, що будівництво мостового переходу не зупиняється. Наразі тривають підготовчі роботи з монтажу залізобетонних конструкцій для заїзду на міст із вулиці Верхній Вал. За його словами, також влаштовують гідроізоляцію та асфальтобетонне покриття мосту. Монтують шумозахисні бар’єри на ділянці Труханів острів та Русанівські сади. Встановлюють основи під бар’єрні і перильні огорожі та стовпи для освітлення мосту.

Як повідомлялося, на Русанівських садах місцеві жителі протестували проти будівництва з'їзду з Подільсько-Воскресенського моста на їх центральну вулицю.

Подільсько-Воскресенський міст зводять уже 27 років, строк здачі постійно відкладають. За цей час неодноразово змінювався загальний кошторис будівництва.

Столична влада планує запустити рух цим мостом до кінця цього року.