На протестувальників з Русанівських садів склали сім протоколів за блокування руху

На протестувальників з Русанівських садів склали сім протоколів за блокування руху

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Укрінформ
Після протестів на Русанівських садах у Києві проти будівництва з‘їзду з Подільсько-Воскресенського мосту на вулиці Садовій поліція склала 7 адміністративних протоколів.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила пресофіцер Дніпровського райуправління поліції Києва Анна Шевчук.

«Наразі патрульні поліцейські склали 7 адміністративних матеріалів за ст. 127 Кодексу України про адміністративні порушення - це порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин», - сказала Шевчук.

Вона уточнила, що з самого ранку з місцевими мешканцями працівники поліції діалогу спілкувалися і попереджали їх про адміністративну і кримінальну відповідальність за перекриття руху.

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«Місцеві мешканці перекривали рух, перекривали дорогу і заважали тим самим проїзду транспорту. Правоохоронці відтісняли їх, щоб транспорт міг проїхати, через що між ними виникла штовханина», - зазначила Шевчук.

Як повідомляв  "Київ Оперативний", на Русанівських садах 19 червня місцеві жителі перекрили рух транспорту на вулиці Садовій.

«На Русанівських Садах знову протистояння місцевих мешканців із поліцією. Причина та ж сама - мешканці просять робити з‘їзд (з Подільсько-Воскресенського мосту) не на їх вулицю, де по одній смузі у кожному напрямку. Кажуть також, що влада зовсім не переймалася їх життям і їм довелося ремонтувати дорогу за власний кошт, а тепер по ній їздять вантажівки», - йдеться у повідомленні.

Минулими вихідними жителі вже перекривали рух транспорту і конфліктували з поліцією. Поліцейські відтіснили людей на узбіччя.

Згодом поліція почала затримувати протестувальників.

Подільсько-Воскресенський міст зводять уже 27 років, строк здачі постійно відкладають. За цей час неодноразово змінювався загальний кошторис будівництва.

Раніше столична влада обіцяла запустити рух мостом цьогоріч.

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