У Києві понад 60% померлих від коронавірусу були у віці 65+

У Києві понад 62% осіб, що померли від коронавірусу, були людьми старшими за 65 років.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Найбільше – понад 62% осіб, що померли від коронавірусу, - люди старші за 65 років. Майже 24% хворих померли у віці 50-64 роки. Близько 13% - тих, кому було до 49 років. Та менш як 1% - пацієнтів віком 18-29 років", - сказав Кличко.

Він зазначив, що померли від коронавірусу в Києві загалом 126 людей. Найстаршій хворій було 95 років. Наймолодшій хворій, яка не подолала вірус, було 25. Жінка мала важкі патології.

За його словами, в столичних лікарнях із діагнозом коронавірус наразі перебуває 247 хворих. З них 39 у важкому стані, 7 людей підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Як повідомлялося, станом на 15 липня в Україні лабораторно підтверджені 55 607 випадків COVID-19, з них за добу - 836.