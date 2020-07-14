Смертельна ДТП під Києвом: сьогодні обиратимуть запобіжний захід водію
Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.
"Так, вже направлено до суду (клопотання про обрання запобіжного заходу – ред.) і призначено до розгляду на 13:30 у Шевченківському районному суді міста Києва", - поінформувала вона.
Як повідомлялося, ДТП сталася 12 липня у Голосіївському районі Києва.
За даними слідства, водій автомобіля Mercedes Benz GL 250D, перебуваючи у нетверезому стані, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з авто, яке рухалося попереду в попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Hyundai Tucson.
Водій та двоє пасажирів Hyundai Tucson померли на місці, ще двоє хлопчиків були госпіталізовані; один з них помер дорогою в лікарню.
За результатами тестування водія Mercedes-Benz визначено вміст алкоголю 1,32 проміле.
Прокуратура клопотатиме про взяття чоловіка під варту без права на заставу.