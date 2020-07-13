З початку року в Україні сталося понад 72 тисячі ДТП, загинули 1482 людини

Міністерство внутрішніх справ закликає Верховну Раду підтримати законопроєкт щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у нетверезому стані.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Упродовж 6 місяців 2020 року на території України зареєстровано 72 394 автопригоди, з яких 11 200 - із загиблими та/або травмованими особами, де 1482 громадяни загинуло та 13 909 отримали травми. У зазначений період 2110 ДТП скоїли водії, які перебували у нетверезому стані. У результаті 50 осіб загинули, 857 травмовано», - наголосив глава МВС Арсен Аваков.

За інформацією МВС, законопроєктом № 2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху», який наразі перебуває на розгляді в парламенті, передбачається адмінарешт на 10 діб із позбавленням права керування на 3 роки за повторне керування транспортним засобом у нетверезому стані, а також збільшуються штраф за залишення місця ДТП і зменшується можливість винуватцям таких ДТП уникати відповідальності за скоєне.

«Ухвалення цього законопроєкту сприятиме запобіганню вчинення правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, більш стриманій і виваженій поведінці водіїв на дорогах і, як наслідок, приведе до зменшення кількості ДТП», - зазначив Аваков.

Наголошується, що терміновість ухвалення законопроєкту викликана кількістю порушень і тяжких ДТП, спричинених водіями у стані алкогольного сп'яніння, легкістю уникнення ними відповідальності.

Як уточнюється, міжнародний досвід забезпечення безпеки на дорогах свідчить, що одним із найпростіших і водночас найдієвіших способів примусити водіїв дотримуватися вимог ПДР є запровадження системи ефективного покарання.