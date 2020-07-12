У столиці спалахнула пожежа на сміттєзвалищі

У Дарницькому районі столиці спалахнула пожежа на сміттєзвалищі.

Про це повідомило Головне управління ДСНС у м. Києві у Facebook.

"11 липня о 20:20 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі, неподалік від перетину вулиць Колекторна та Ревуцького, що у Дарницькому районі столиці", - йдеться у повідомленні.

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О 22 годині пожежу локалізували, а о 00:07 – повністю ліквідували. Загиблих та травмованих немає.

В ДСНС відмічають, що складність у приборканні вогню полягала в тому, що сміття було звалене в яму та в деяких місцях його нашарування досягало 10 м.

Окрім того, ситуацію ускладнювала відсутність на території водопостачання. Через це пожежники проклали додаткові рукавні лінії до найближчого озера, щоб провести забір води.

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До ліквідації вогню залучились 2 одиниці рятувальної техніки та 11 осіб особового складу.

"Причиною виникнення пожежі займатимуться правоохоронці", – підсумували у відомстві.