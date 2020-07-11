У Києві за добу виявили 125 випадків коронавірусу, два - летальні

Минулої доби у Києві виявлено ще 125 інфікованих коронавірусом, двоє хворих померли.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Telegram.

"Ще в 125 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Двоє хворих померли", - написав він, уточнивши, що одужали за добу 25 людей.

За словами Кличка, серед нових хворих ️57 жінок віком від 20 до 80 років, ️61 особа віком від 21 до 75 років, семирічна дівчинка і шестеро хлопчиків віком від 4 до 14 років.

Захворіли, зокрема, і троє медиків, уточнив Кличко.

Він поінформував, що госпіталізовано 8 пацієнтів, решта перебуває на самоізоляції, під контролем лікарів.

За інформацією Кличка, найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі (36), Шевченківському (18), Святошинському і Голосіївському (по 14).

Загалом у Києві на сьогодні вже 6115 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, коронавірус забрав життя 124 киян. Водночас інфекцію подолали 2058 мешканців столиці, поінформував міський голова.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 липня в Україні лабораторно підтверджено 52 843 випадки COVID-19, зокрема 800 за добу. Одужала 25 661 людина, померли 1372 особи.