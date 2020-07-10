У Києві вистачає медиків для лікування хворих на COVID-19 - Кличко

У відділеннях столичних комунальних медзакладів, де лікують хворих на COVID-19, вистачає медичних працівників.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні у відділеннях комунальних медзакладів, де лікують хворих на COVID-19, працює 200 лікарів, з них 66 інфекціоністів. Цієї кількості професійних співробітників на сьогодні цілком вистачає. Це я говорю саме про лікарів, а ще є і медсестри, молодший медичний персонал", - зауважив Кличко.

Також він наголосив, що ліків і засобів індивідуального захисту теж є в достатній кількості.

"Сьогодні всі відділення і заклади, де лікують хворих на коронавірус, мають запас необхідних ліків та засобів індивідуального захисту мінімум на один місяць. За потреби місто буде купувати все необхідне для боротьби з пандемією", - підкреслив він.

Крім цього, він зазначив, що починаючи з березня, місто за кошти резервного фонду столиці закупило ліків та тестів на суму 106 млн грн. Медичного обладнання придбали в столичні лікарні на 57 млн гривень.

Як повідомлялося, у Києві станом на 10 липня підтверджено 5990 випадків захворювання на COVID-19, з них за добу – 118.

Загалом в Україні зафіксовано 52 043 випадки коронавірусу, за добу - 819 нових.

Фото: kiev.klichko.org