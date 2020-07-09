Київ має надавати дані про рух громадського транспорту онлайн – АМКУ

Київське обласне територіальне відділення (Північне) Антимонопольного комітету рекомендувало Київській та Броварській міським радам оприлюднити інформацію про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу на своїх офіційних веб-сайтах.

Про це повідомив голова відділення АМКУ Олексій Хмельницький у Facebook.

"7 липня адмінколегія відділення надала Київській міській раді та Броварській міській раді обов’язкові для розгляду рекомендації, а саме: припинити бездіяльність, яка полягає у неоприлюдненні на власному офіційному веб-сайті даних про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу та незавантаженні їх на Єдиний державний веб-портал відкритих даних, що може мати негативний вплив на конкуренцію", - написав Хмельницький.

Він зазначив, що територіальним відділенням АМКУ проводилось дослідження дій органів місцевого самоврядування під час оприлюднення на їх офіційних веб-сайтах інформації про рух громадського транспорту в режимі реального часу та завантаження її на Єдиний державний веб-портал відкритих даних у територіальних межах м. Києва та Київської області.

Хмельницький зауважив, що будь-який суб’єкт господарювання може укладати договори, наприклад, з підприємствами й отримувати від них дані про рух транспорту. Однак такий метод отримання інформації може бути бар’єром для вступу на ринок послуг з надання інформації про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу, оскільки потребує докладання значних зусиль, людських ресурсів, у тому числі кваліфікованих кадрів, для створення відповідних комп’ютерних програм, коштів тощо.

При цьому, альтернативою є виконання органами місцевого самоврядування вимог законодавства, в частині оприлюднення та регулярного оновлення на своїх офіційних веб-сайтах даних про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу, а також завантаження їх на Єдиний державний веб-портал відкритих даних. За таких умов будь-яка особа зможе вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі у комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту зазначений вище набір даних про рух громадського транспорту, що у свою чергу матиме позитивний вплив на конкуренцію на вказаному ринку.

За словами Хмельницького, на офіційному веб-сайті Київської міської ради та Броварської міської ради, а також на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних не розміщено такої інформації у формі відкритих даних. Через це суб’єкти господарювання не можуть отримати відкриті дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу у м. Києві та м. Бровари.

Про результати розгляду рекомендацій Київрада та Броварська міськрада зобов’язані повідомити АМКУ протягом місяця.