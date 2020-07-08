На вокзалах у Києві встановлять системи для скринінгу температури обличчя

АТ "Укрзалізниця" встановить на Центральному та на Південному вокзалах в Києві сучасні інфрачервоні системи скринінгу температури обличчя; вони дозволяють робити 120 вимірювань за хвилину.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця встановить на вокзалах станції Київ-Пасажирський сучасні інфрачервоні системи скринінгу температури обличчя. Вони дозволяють вимірювати температуру зі швидкістю до 120 відвідувачів за хвилину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дві системи будуть встановлені на Центральному вокзалі столиці та одна - на Південному.

«Наразі вокзали станції Київ-Пасажирський щодоби приймають найбільший пасажиропотік. Системи автоматичного скринінгу температури дозволять швидко виміряти температуру, не створюючи скупчення людей на входах до вокзалів. Це значно зменшить ймовірність поширення інфекційних захворювань та допоможе швидко виявити потенційно хворих», - зазначив в.о. голови правління компанії Іван Юрик.

Він додав, що пасажирів з підозрою на захворювання не допускатимуть на об’єкт - охорона їм рекомендуватиме звернутися до медпункту вокзалу.

Крім того, нові системи здатні вимірювати одночасно температуру людей, які знаходяться один від одного на соціальній дистанції - від 1 до 5 м.

Наразі Укрзалізниця проводить закупівлю зазначеного обладнання через систему Prozorro. Першу таку систему планується встановити у найближчі тижні.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця з 1 червня розпочала відновлювати рух пасажирських поїздів далекого сполучення та Інтерсіті+. Також відновили свій рух 439 приміських поїздів.

Із 1 червня УЗ почала продавати квитки на низку поїздів за 90 діб до їх відправлення.

В Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.