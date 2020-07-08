За добу у Києві зробили понад чотири тисячі тестів на коронавірус - Кличко

У столиці з усіх досліджених тестів на COVID-19 інфікованими виявляються 4,5% людей.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми продовжуємо збільшувати кількість тестувань на COVID-19. Досліджують матеріал у медзакладах міста вже за коротший термін. За останню добу в столиці зробили понад 4 тис. тестів методом ПЛР та ІФА. З усієї кількості досліджених тестів інфікованими виявляються 4,5% людей", - сказав Кличко.

Він закликав киян одразу робити тест на коронавірус при виявленні симптомів захворювання або контактування з хворою на коронавірус особою.

Мер додав, що у столиці показник тестування на COVID-19 є найвищим по Україні.

"Показник тестування в столиці сьогодні становить понад 94 тести на 100 тисяч мешканців міста", - сказав Кличко.

Він зазначив, що за весь період «Київський лабораторний центр МОЗ України» зробив майже 46 тисяч досліджень ПЛР-тестів. За його словами, роблять такі дослідження ще в 4 комунальних медзакладах, а також у приватних клініках і державних медичних установах.

Кличко додав, що мобільні бригади медиків від початку роботи відібрали майже 30 тисяч зразків біоматеріалу для дослідження.

Як повідомлялося, станом на 8 липня в Україні лабораторно підтверджені 50 414 випадків COVID-19, за добу — 807 нових.