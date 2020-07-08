У Києві затримали двох бойовиків з РФ, які працювали на тамтешні спецслужби

Столичні оперативники затримали двох громадян Росії, які прибули до Києва з метою скоєння тяжких злочинів. Зловмисники пов'язані зі спецслужбами РФ.

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

«Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві отримали інформацію про те, що до столиці прибули громадяни Російської Федерації, які планують серію тяжких злочинів. За наявними даними, вони були членами збройних формувань, працювали на російські спецслужби та брали участь у військових конфліктах на території різних країн. За це навіть були нагороджені державними нагородами», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, оперативники встановили автомобіль, на якому пересувалися зловмисники, та ймовірне місце їх перебування.

За результатами поліцейської спецоперації 7 липня двох чоловіків затримали у Шевченківському районі столиці.

Читайте також: На Луганщині диверсант ФСБ хотів підірвати хімзавод

Зараз готуються матеріали для примусового видворення громадян РФ за межі України.