На Луганщині диверсант ФСБ хотів підірвати хімзавод

Правоохоронці під час запобігли диверсії на об’єкті підвищеної хімічної небезпеки та затримали диверсанта-розвідника.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Диверсант планував здійснити підрив двох резервуарів з аміаком на території приватного акціонерного товариства "Сєвєродонецьке об’єднання "Азот", яке віднесено до об'єктів 1 ступеня хімічної небезпеки. Метою диверсії було спричинення екологічної катастрофи та масове знищення мешканців Луганської області", - поінформували у відомстві.

Зазначається, що на момент замаху на вчинення диверсії в ємностях зберігалося 3500 т аміаку.

За даними слідства, диверсант - громадянин України, який проходив "службу" у лавах "народної міліції ЛНР" та з 2018 року був завербований ФСБ РФ. Виконуючи завдання російських спецслужб щодо вчинення диверсії на території Луганської області, він перетнув лінію розмежування та прибув до Сєвєродонецька, де в обумовленому сховищі взяв заздалегідь приготовані засоби ураження – дві одиниці РПГ-22.

Відкрито провадження за ч. 3 ст. 15, ст. 113 КК України.

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин вчинення злочину.

Фото: ОГП