СБУ виявила у Маріуполі бойовика з “групи Бєзлєра”, який катував українських військових

Контррозвідники СБУ виявили у районі проведення операції Об’єднаних сил колишнього бойовика з "групи Бєзлєра", який брав участь у катуваннях українських військових та мирного населення на тимчасово окупованих територіях Донеччини.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

"За даними оперативників та слідчих органів безпеки, у 2014 році мешканець Маріуполя добровільно приєднався до терористичної групи російського диверсанта, підполковника військової розвідки РФ Ігоря Бєзлєра. У терористів він відповідав за так званий інформаційний блок і займався антиукраїнською пропагандою. За завданням «Бєса» бойовик був присутній на допитах та знущаннях з військовополонених і заручників, яких утримували у приміщенні колишнього Горлівського управління по боротьбі з оргзлочинністю міліції. Вибиті «зізнання» він фіксував на камеру та розміщував на сайтах «Л/ДНР» і в соцмережах. Часто ці кадри використовували російські ЗМІ для створення пропагандистських сюжетів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, застосовуючи фізичний і моральний тиск та погрожуючи зброєю, бойовик принижував полонених, змушував їх виконувати різні господарські роботи.

У 2015 році із початком кримінальних розборок за перерозподіл сфер впливу між угрупованнями бойовиків він злякався за своє життя і втік на мирну територію України.

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Нещодавно силовики виявили зловмисника в Маріуполі. Свідки подій 2014 року в Горлівці впізнали в ньому підручного Бєзлєра. Під час обшуків за місцем проживання терориста вилучено матеріали, які долучені до доказової бази справи.

Слідчі СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили терористу про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії.

Фото: пресцентр СБУ