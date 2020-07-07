Школи Києва цьогоріч чекають на майже 32 тисячі першачків

Школи Києва цьогоріч чекають на майже 32 тисячі першачків

Укрінформ
Школи Києва цього року очікують на майже 32 тисячі першокласників.

Про це заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє пресслужба міської влади.

"1 липня у школах Києва завершився прийом документів до перших класів. Майже 99% родин уже визначились із конкретним місцем навчання своєї дитини", - сказав він.

Третина з них скористалася гарантованим правом першочергового зарахування.

«Цьогоріч столичні школи очікують майже 32 тисячі першокласників. Після першого етапу зарахування в кожній третій школі Києва лишились вільні місця, загалом – понад 3 тисячі. Батьки можуть ознайомитись з інформацією про наявність таких місць на вебсайтах шкіл. Як минулого, так і цього року, право на гарантоване зарахування мали діти з сімей, що проживають на території обслуговування школи, мають старших братиків/сестричок – учнів обраного закладу або ж є випускниками дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти чи є дитиною працівника обраної школи», – заявив Мондриївський.

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Процедура жеребкування «за правом вибору» в закладах освіти відбуватиметься 9 липня. Після цього етапу школи знову опублікують кількість наявних місць та продовжать прийом документів до перших класів.

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