На Наддніпрянському шосе у Києві через ремонт обмежать рух транспорту
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Укрінформ
З 21:00 7 липня до 9:00 8 липня на Наддніпрянському шосе столиці у зв’язку з ремонтними роботами частково обмежать рух транспорту.
Про це інформує КМДА з посиланням на Київавтодор.
Зазначається, що на Наддніпрянському шосе триває середній ремонт покриття. Дорожники працюють на ділянці між шляхопроводом над залізницею до розв’язки перед мостом Патона.
У ніч проти неділі прокладатимуть верхній шар покриття. У зв’язку з цим рух буде частково обмежено.
Як повідомляв "Київ оперативний", на мосту Патона в Києві стався прорив теплотраси, внаслідок чого з-під мосту в Дніпро лилася вода.