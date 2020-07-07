На Наддніпрянському шосе у Києві через ремонт обмежать рух транспорту

З 21:00 7 липня до 9:00 8 липня на Наддніпрянському шосе столиці у зв’язку з ремонтними роботами частково обмежать рух транспорту.

Про це інформує КМДА з посиланням на Київавтодор.

Зазначається, що на Наддніпрянському шосе триває середній ремонт покриття. Дорожники працюють на ділянці між шляхопроводом над залізницею до розв’язки перед мостом Патона.

У ніч проти неділі прокладатимуть верхній шар покриття. У зв’язку з цим рух буде частково обмежено.

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Як повідомляв "Київ оперативний", на мосту Патона в Києві стався прорив теплотраси, внаслідок чого з-під мосту в Дніпро лилася вода.