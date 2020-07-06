На мості Патона в Києві втретє за пів року прорвало трубопровід
Про прорив трубопроводу у неділю розповіли у фейсбуці спільноти "Київ Оперативний".
"Щось ремонтували – ремонтували той міст Патона, а знову вода ллється наче з душу", – мовиться у дописі "Києва Оперативного". Мережу під мостом Патона, нагадаємо, запустили в експлуатацію 58 років тому – у 1962 році.
Видання TK Media додає, що прорив міг статися через випробування, які здійснювало "Київтеплоенерго" – фахівці шукали слабкі місця трубопроводу.
Тим часом очевидці публікують у соцмережах відео, як вода "фонтаном" та "водоспадом" потужним потоком витікає у Дніпро.
В Киеве очередной мост устал,в этот раз мост Патона pic.twitter.com/pFOsXA9tV9— 𝓢𝓽𝓸𝓶𝓪𝓽𝓸𝓵𝓸𝓰 (@Stomato22786633) July 5, 2020
Нагадаємо: це другий прорив трубопроводу на мосту Патона за останні два тижні. 25 червня сталася подібний інцидент, але тоді, як заявили в "Київтеплоенерго", пошкодження було викликано гідравлічними випробуваннями тепломереж.
У березні на цьому ж мосту прорвало теплотрасу, внаслідок чого без централізованого опалення та гарячого водопостачання залишилися близько 200 житлових будинків в мікрорайонах Русанівка та Березняки.