На мості Патона в Києві втретє за пів року прорвало трубопровід

На мості Патона в Києві втретє за пів року прорвало трубопровід

Відео
Укрінформ
Вже втретє з березня цього року на столичному мосту Патона прорвало трубопровід.

Про прорив трубопроводу у неділю розповіли у фейсбуці спільноти "Київ Оперативний".

"Щось ремонтували – ремонтували той міст Патона, а знову вода ллється наче з душу", – мовиться у дописі "Києва Оперативного". Мережу під мостом Патона, нагадаємо, запустили в експлуатацію 58 років тому – у 1962 році. 

Видання TK Media додає, що прорив міг статися через випробування, які здійснювало "Київтеплоенерго" – фахівці шукали слабкі місця трубопроводу.

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Тим часом очевидці публікують у соцмережах відео, як вода "фонтаном" та "водоспадом" потужним потоком витікає у Дніпро.

Нагадаємо: це другий прорив трубопроводу на мосту Патона за останні два тижні. 25 червня сталася подібний інцидент, але тоді, як заявили в "Київтеплоенерго", пошкодження було викликано гідравлічними випробуваннями тепломереж.

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У березні на цьому ж мосту прорвало теплотрасу, внаслідок чого без централізованого опалення та гарячого водопостачання залишилися близько 200 житлових будинків в мікрорайонах Русанівка та Березняки.

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