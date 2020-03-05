Комунальники завершили ремонт на місці прориву труби на мосту Патона
Укрінформ
Аварійні бригади Київтеплоенерго завершили ремонт і усунули прорив теплотраси на мосту Патона в Києві.
Про це повідомляє Київтеплоенерго на сторінці у Facebook.
"Зараз система заповнюється теплоносієм, після чого протягом кількох годин надання послуг із централізованого опалення та постачання гарячої води будинків на Березняках і Русанівці буде відновлено", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 3 березня на мосту ім. Патона у Києві стався прорив теплотраси.
Фото: Ксенія Невенченко/Facebook