Комунальники завершили ремонт на місці прориву труби на мосту Патона

Аварійні бригади Київтеплоенерго завершили ремонт і усунули прорив теплотраси на мосту Патона в Києві.

Про це повідомляє Київтеплоенерго на сторінці у Facebook.

"Зараз система заповнюється теплоносієм, після чого протягом кількох годин надання послуг із централізованого опалення та постачання гарячої води будинків на Березняках і Русанівці буде відновлено", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 3 березня на мосту ім. Патона у Києві стався прорив теплотраси.

Фото: Ксенія Невенченко/Facebook